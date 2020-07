Mercato - Hulk bientôt de retour en Europe ?

A 33 ans, Hulk a annoncé son départ du Shanghai SIPG, à la fin de son contrat, le 31 décembre prochain. L'attaquant brésilien, arrivé en Chine il y a quatre ans, a affirmé au cours d'un entretien avec Globo Esporte qu'il était déjà très sollicité.

"Partout où je suis allé, je suis entré et sorti par la grande porte, toujours valorisé, avec des titres" a d'abord tenu à rappeler l'international brésilien (47 sélections). Il a aussi annoncé ne plus vouloir jouer en Chine et être à l'étude des nombreuses offres qu'il a reçues : "les propositions pleuvent de plusieurs pays. Il est vrai qu'il y a de grands clubs en Europe, qui participent également à la Ligue des Champions, au Brésil également et même de Chine. J'étudie les propositions, je demande à Dieu de m'aider à choisir le meilleur club et à être bien physiquement" a-t-il indiqué. Pour le moment, l'ancien du Zénith Saint-Pétersbourg "n'a rien décidé". Concernant ce choix, il précise qu'il ne mettra pas "en avant le facteur 'argent'", mais privilégiera l'endroit "où (il sera) le plus heureux".