Mercato - Ibrahimovic plus tôt que prévu à Milan ?

Selon les informations du sérieux quotidien La Repubblica, Zlatan Ibrahimovic, annoncé proche de l’AC Milan, serait attendu par les Rossoneri et par leur entraîneur Pioli pour la reprise de l’entraînement le lundi 30 décembre. Libre depuis son départ du Los Angeles Galaxy, le géant suédois fait des pieds et des mains pour retourner à Milan où il a évolué entre 2010 et 2012. Le joueur signerait un contrat de six mois avec une année en option qui dépendrait du nombre de buts inscrits par l’attaquant de 38 ans.