Mercato - Ibrahimovic va prolonger au Milan !

Revenu au Milan en janvier dernier, Zlatan Ibrahimovic n'a pas encore fini son histoire avec le club lombard. D'après la Gazzetta dello Sport, un accord a été trouvé entre l'attaquant suédois et les Rossoneri autour d'une prolongation d'un an, soit jusqu'en juin 2021. Tout devrait être ficelé ce samedi, dès le retour du joueur à Milan. Le journal au papier rose ajoute par ailleurs qu'Ibra récupérera le numéro 9, délaissé par Krzysztof Piatek (parti au Hertha Berlin).

L'ancien Parisien, qui fêtera ses 39 ans le 3 octobre prochain, touchera un salaire annuel net de 7 millions d'euros, hors bonus. Auteur de 3 buts en début d'année, avant la crise du covid-19, Ibrahimovic avait affiché un bel état de forme à la reprise, en inscrivant 7 buts en 10 matchs de Serie A. "Comme je l'ai dit, je suis juste en train de m'échauffer", a posté le Z sur ses réseaux sociaux ce vendredi matin...

Like I said im just warming up @acmilan pic.twitter.com/lAKo0WnkFx