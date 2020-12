Mercato - Icardi a pris sa décision concernant son avenir au PSG

La situation de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain est assez compliqué. Régulièrement blessé depuis plusieurs mois et auteur de performances peu convaincantes ces derniers temps, l'international argentin est dans une situation délicate dans le club de la capitale. Alors que le mercato d'hiver approche et que l'attaquant de 27 ans conserve une belle côte dans l'Europe et surtout en Italie, l'ancien numéro neuf de l'Inter Milan aurait pu être tenté par un départ.

Mais selon les informations de TyC Sports, Mauro Icardi souhaite rester à Paris et s'imposer à la pointe de l'attaque parisienne. L'arrivée imminente de Mauricio Pochettino aurait notamment motivé l'avant-centre à tenter de se relancer dans le club parisien.