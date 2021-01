Mercato - Imbula revient sur l'affaire avec Guingamp et explique vouloir signer à Nantes

En période de test au FC Nantes où il espère convaincre Domenech de le faire signer, Giannelli Imbula (28 ans) est revenu sur sa dernière semaine agitée marquée par la controverse avec Guingamp.

Depuis la fin de son aventure à Sotchi en Russie, Giannelli Imbula (28 ans) avait retrouvé les terrains d'entraînement du côté de l'EA Guingamp où il s'entraînait avec la réserve depuis octobre. De mieux en mieux sur la pelouse, le milieu de terrain avait même intégré et le groupe pro de son club formateur qui souhaitait lui proposer un contrat. "Ma volonté, et la sienne, c'est de trouver un accord" avait même déclaré le président breton Fréderic Legrand. Oui mais voilà, le 31 décembre dernier Imbula a débuté un essai avec le FC Nantes provoquant l'ire de l'EAG qui a dénoncé une "attitude irrespectueuse" de la part du joueur.

"J'attendais de leurs nouvelles"

Face à cet imbroglio, le joueur a tenu à s'expliquer dans une interview accordée à FootMercato. "Guingamp c’est mon club de cœur, j’aime beaucoup les gens là-bas. Ça m’a fait plaisir d’y revenir et je leur suis très reconnaissant de m’avoir permis de me maintenir en forme. Après beaucoup de choses sont sorties dans la presse. Ils ont voulu tout de suite qu’on se mette d’accord pour un contrat avant même que je reprenne avec le groupe pro. Moi j’ai dit non. Je leur ai dit : « attendez que je sois fit et après on discutera ». C’est ce que j’ai fait, je me suis bien remis en forme à l’entraînement, j’ai même repris avec les pros. J’attendais de leurs nouvelles, mais ils ne sont jamais revenus vers moi alors qu’ils m’avaient fait une proposition verbale. Ils avaient dit qu’ils devaient rencontrer mon entourage aussi mais ils n’ont rien fait. Après quand Nantes est venu aux nouvelles pour me proposer un essai, personne au club, pas même le président n’a insisté pour que je reste alors qu’il m’a dit qu’il était content de ce que j’avais fait."

Domenech n'a pas encore décidé

À l'essai depuis plus d'une semaine, Imbula a expliqué que son test se passait bien. "Je fais mon maximum sur le terrain pour montrer que je peux encore jouer au plus haut niveau. Je suis encore un joueur de haut niveau et le talent est toujours là". Prêt physiquement et mentalement selon ses dires, le joueur attend une réponse des Canaris. "Il a un vrai potentiel, il est intéressant. Il revient mais je n’ai pas pris de décision", a déclaré Raymond Domenech en conférence de presse hier.