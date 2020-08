Mercato - Immobile jure fidélité à la Lazio !

Ciro Immobile sort d'une saison exceptionnelle avec la Lazio de Rome (4ème de Serie A). A 30 ans, l'attaquant italien a inscrit 36 buts et délivré 9 passes décisives en 37 matchs ! Des statistiques impressionnantes qui ont fait de lui le meilleur buteur européen cette saison. Et forcément, de telles prestations suscitent les intérêts des plus grands.

Mais dans l'esprit du joueur (sous contrat jusqu'en 2023), tout semble très clair : son avenir s'écrira à la Lazio. "J'attends qu'ils (les dirigeants) m'appellent. J'ai l'intention de rester à la Lazio pour toujours" a-t-il tout simplement déclaré à l'occasion d'un entretien accordé au Corriere dello Sport.