Mercato - Inter : Antonio Conte veut retrouver N'Golo Kanté

Il y a sept ans seulement, N’Golo Kanté arborait encore les couleurs de l’US Boulogne, son club formateur, pensionnaire de National 1. Depuis, tout s’est accéléré, à une vitesse rarement observée dans le football professionnel. Le milieu français a glané deux championnats d’Angleterre consécutifs, remporté un Mondial, et détient une chanson à son nom que tout bon Français chante fièrement. A Chelsea depuis 2016, où il est devenu sous les ordres d’Antonio Conte un élément indéboulonnable du système des Blues, N’Golo Kanté voit désormais son avenir se dessiner loin de la capitale britannique. Et pour cause, la confiance accordée par Frank Lampard, entraîneur de Chelsea depuis l’aube de cet exercice 2019-2020, n’est pas comparable à celle que lui témoignait son prédécesseur, Antonio Conte.

Justement, ce dernier, à la tête de l’Inter Milan depuis 2019, aurait selon le Corriere Dello Sport, fait part à ses dirigeants de sa volonté de faire venir N’Golo Kanté en terres milanaises. Malgré la saison convaincante de ses nerazzurri, encore à la lutte pour la place de dauphin en Serie A, Antonio Conte ne serait pas pleinement satisfait de son effectif. Le technicien Italien, qui connaît à la perfection les qualités du franco-malien de 29 ans, voudrait ainsi le voir évoluer, à nouveau, sous ses ordres la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en 2023 avec Chelsea, la valeur du meilleur joueur de Premier League 2017 est estimée entre 40 et 50 M d’euros par le CIES. Le gamin de l’US Boulogne pourrait donc être amené à écrire une nouvelle page de son histoire atypique, du côté de l’Italie.