Mercato - Inter : le clan Lautaro Martinez réagit aux rumeurs

Malgré l'arrêt des compétitions depuis maintenant trois semaines, le nom de Lautaro Martinez a rarement été autant cité qu'en ce moment. Auteur de 16 buts toutes compétitions confondues cette saison (en 31 matchs), l'attaquant argentin (22 ans) est courtisé par quelques cadors européens, en particulier en Espagne où le Real Madrid et surtout le FC Barcelone font partie de ses plus grands admirateurs. Et l'effervescence qui l'entoure actuellement ne semble pas déranger son agent, Alberto Yaque, qui a accepté de parler mercato au micro de la Radio La Plata.

"On dit que le Real Madrid et Barcelone le veulent, mais ça n’a aucun effet sur lui. Certains n’en dormiraient pas la nuit, mais lui il ne m’appelle pas pour savoir si tout ce qui se dit est vrai ou faux. Il ne pense qu’au présent et à travailler", a-t-il confié, tout en restant énigmatique sur l'avenir de son poulain. "Nous avons parlé avec beaucoup de personnes, mais il n’y a rien de formel ou de sérieux. Je n’ai pas eu d’appel de directeurs sportifs. C’est un rêve d’être l’un des joueurs les plus demandés sur le marché, mais il n’y a rien de particulier à signaler pour Lautaro. Ses progrès continus ont fait que les meilleurs clubs le suivent. On espère qu’il sera récompensé pour tout ce qu’il fait."

