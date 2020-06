Mercato - Inter Milan : Diego Godin clôt le débat sur son avenir

Arrivé à l'Inter Milan l'été dernier en provenance de l'Atlético Madrid, Diego Godin (34 ans, 16 matches joués en Serie A cette saison, 1 but) voit, depuis quelques jours, son nom être régulièrement cité dans diverses rumeurs de départ. En Ligue 1, l'Olympique Lyonnais aurait même étudié cette piste dernièrement. Fatigué et "surpris" par toutes ces informations le concernant, le défenseur central uruguayen (136 sélections, 8 buts) a été contraint de sortir du silence pour rétablir ses vérités et, le moins que l'on puisse dire, c'est que le natif de Rosario a été très clair sur ses intentions pour la suite de sa carrière. En effet, dans un entretien accordé à Il Corriere dello Sport, il a juré fidélité aux Nerazzurri, avec lesquels il est encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, précisant par ailleurs "n'avoir jamais parlé à personne" de l'hypothèse OL.

"La vérité c’est que toutes ces informations sur mon futur loin de Milan me surprennent beaucoup. Depuis que je suis à l’Inter, je m’entends bien avec le club et ses supporters. Je sens que le club croit en moi et je suis ici comme à la maison. Je n’ai jamais pensé à quitter l’Inter. Je sens que je fais partie du projet. Mon intention est de respecter mon contrat et de profiter de cette merveilleuse aventure italienne avec le maillot nerazzurro", a-t-il déclaré à nos confrères transalpins, et de conclure : "Ce n’est pas vrai de dire que je veux m’en aller. Je n’ai parlé à personne de cette option parce que je resterai et je ferai tout ce qui est nécessaire pour aider l’équipe. Si les dirigeants sont satisfaits de mon rendement, mon expérience à l’Inter pourra se poursuivre".