Mercato - Inter Milan : une prolongation en vue pour Ashley Young

En janvier dernier, lors du mercato d'hiver, l'Inter Milan s'est offert les services de Ashley Young (34 ans). Le joueur anglais (39 sélections, 7 buts) a très vite convaincu en Lombardie, enchaînant les prestations de qualité, auréolées de belles statistiques (1 but et 1 passe décisive en 5 matches de Serie A). Sous le charme de leur nouveau latéral gauche, les dirigeants des Nerazzurri pourrait rapidement prolonger le bail de leur numéro 15, révèle La Gazzetto dello Sport. Pour rappel, une année supplémentaire optionnelle était comprise dans le contrat de six mois du natif de Stevenage.