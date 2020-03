Mercato - Inter Milan : Young affiche une envie claire pour son avenir

Dans une interview accordée au Corriere della Sera, Ashley Young (34 ans) a fait part de son envie de se poser à l'Inter Milan, qu'il a rejoint cet hiver pour une durée de six mois (+ un an en option) en provenance de Manchester United, contre la somme de 1,5 million d'euros. "Bien sûr que j'aimerais (rester). J'aime l'Italie, Milan, la chaleur des fans. Je veux rester et gagner. J'apprends la langue, les gens sont très passionnés" a confié l'international anglais (39 sélections, 7 buts), qui a également rendu hommage à son entraîneur en Lombardie, Antonio Conte : "Lorsque Conte m'a appelé, j'ai immédiatement ressenti sa passion, il me l'a transmise. (...) Il a une mentalité de gagnant, c'est un gagnant né". L'Inter Milan, de son côté, est sur la même longueur d'ondes que son latéral gauche.