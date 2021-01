Mercato - Islam Slimani a passé sa visite médicale

Le mercato d'hiver a ouvert ses portes depuis maintenant plus d'une semaine et s'il a été assez calme du côté de l'OL jusqu'ici, il devrait rapidement s'accélérer dans les prochaines heures. Les dirigeants de l'Olympique Lyonnais sont sur le point de céder Moussa Dembélé à l'Atlético Madrid pour un montant avoisinant les 35 millions d'euros. Afin de pallier le départ de l'attaquant de 24 ans, Islam Slimani devrait de son côté s'engager chez les Gones dans les prochaines heures.

Selon les informations de Fabrizio Romano, l'international algérien a passé et réussi sa visite médicale et va donc devenir un joueur lyonnais. Le journaliste italien précise que le transfert ne sera officialisé, qu'une fois celui celui de Moussa Dembélé du côté des Colchoneros validé.

