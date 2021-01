Mercato - Islam Slimani devrait passer sa visite médicale demain avec l'OL

Alors que le départ de Moussa Dembélé à l'Atlético Madrid est sur le point de se concrétiser, à l'image de la déclaration de Diego Simeone, l'Olympique Lyonnais s'active pour boucler la signature de son remplaçant. Comme annoncé ces derniers jours, l'OL a jeté son dévolu sur Islam Slimani (32 ans), qui n'a disputé que 19 minutes avec Leicester cette saison.

Et l'attaquant algérien serait sur le point de poser ses valises dans le Rhône ! Selon Gianluca Di Marzio, le Fennec, passé par l'AS Monaco la saison passée, devrait passer sa visite médicale dès demain avec l'OL. Slimani pourrait signer un an et demi avec les Gones.