Mercato - Ismaël Bennacer revient sur ses contacts avec l'OL

L'été dernier, Ismaël Bennacer (22 ans) a rejoint l'AC Milan en provenance d'Empoli. Mais le milieu de terrain relayeur aurait pu poursuivre sa prometteuse carrière entre Rhône et Saône, sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Les contacts étaient, en tout cas, très sérieux avec les Gones, avant de s'éteindre. C'est ce qu'a révélé le principal intéressé sur le plateau du Vestiaire, sur RMC Sport.

"Il y avait eu des contacts. C’était du concret. C’était un bon projet, j’ai beaucoup aimé. Ils n’avaient pas encore de coach. Mon agent les avait rencontrés. J’ai rencontré aussi Florian Maurice. Il m’a dit : 'Nous, on te veut. Tu as le profil. Je pense que n’importe quel entraîneur te voudrait à Lyon’. Après, il y a eu Sylvinho et Juninho. Et je n’ai plus eu de nouvelles", a confié l'international algérien.