Mercato - Ismaël Bennacer sort du silence et réagit aux intérêts du PSG et de City

Courtisé, entre autres, par le PSG et Manchester City, Ismäel Bennacer se dit honoré par les intérêts qu'il suscite.

Ismaël Bennacer sera-t-il l'un des animateurs de ce marché des transferts 2020 ? Le champion d'Afrique algérien (22 ans) est en tout cas pisté par quelques grosses écuries européennes, dont Manchester City et le Paris St-Germain, après sa très bonne saison du côté du Milan AC (24 matchs, 22 titularisations). Le natif d'Arles, de son côté, ne semble pas fermé à l'idée de quitter la Lombardie.

Dans une interview accordée au Buteur, Bennacer a en tout cas manqué une occasion de sceller son avenir. "Je ne suis au courant de rien, ma mission se limite à tout donner sur le terrain, je travaille, je suis au service du Milan AC", a-t-il assuré. "Ma concentration est sur mon club où je me sens super bien. Après, l’intérêt des grands club m’honore." Une déclaration en forme de bottée en touche, logique alors que la saison de Serie A s'apprête à reprendre, mais qui ne réfute pas la thèse d'un départ.

Quant au Milan, qui avait déboursé un peu plus de 15 millions d'euros pour acheter Bennacer à Empoli l'été dernier, on ne s'est pas encore ouvertement prononcé sur le cas du Fennec. Sa clause libératoire est fixée à 50 millions d'euros, mais City et le PSG, s'ils comptent aller plus loin sur la piste de l'ancien Gunner, souhaiteront probablement négocier ce montant à la baisse.