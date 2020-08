Mercato - Ivan Rakitic tout proche du FC Séville

Ivan Rakitic, placé sur le marché des transferts par le FC Barcelone, serait à "un pas" de retourner au FC Séville selon Sport. Les deux clubs négocient et le montant du transfert pourrait s'élever entre 5 et 10M€. En Andalousie, un contrat de trois ou quatre années attend le milieu de terrain de 32 ans. Son salaire devrait nettement baisser en passant de 7,8M€ par an à 3,8M€.

Pour rappel, le Barça a acheté le Croate pour 18M€ au FC Séville en 2014. En six saisons, il a joué 310 matches avec le maillot blaugrana.