Mercato - Ivan Rakitic veut retourner au FC Séville

Cette fois c'est la bonne pour Ivan Rakitic. Annoncé sur le départ depuis plusieurs mercatos, le milieu de terrain croate va quitter le FC Barcelone l'été prochain. C'est désormais une certitude pour la presse catalane et le journal Sport croit même savoir quelle sera sa prochaine destination.

Six ans après son départ, Rakitic aurait l'intention de faire son retour au FC Séville. Âgé de 32 ans, il souhaiterait même terminer sa carrière en Andalousie, où il avait joué trois ans et demi entre janvier 2011 et juillet 2014, remportant au passage une Ligue Europa juste avant de partir au Barça. Le club sévillan, de son côté, serait emballé à l'idée de retrouver son ancien maître à jouer.