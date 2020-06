Mercato - Jacques-Henri Eyraud scelle l'avenir de trois cadres à l'OM !

Alors que l'OM devra plus vendre qu'acheter cet été, son président s'est engagé à conserver trois cadres, pas forcément les plus bankables : Florian Thauvin, Steve Mandanda et Dimitri Payet.

Jacques-Henri Eyraud a pris un engagement. Interviewé par Europe 1 ce mardi matin, le président de l'OM a été invité à s'exprimer sur le mercato et, malgré la situation financière très délicate du club olympien, a promis qu'il "n'y aura pas de grandes soldes à l'OM". "Pendant quatre ans, il y a eu des investissements massifs pour remanier le club. Nous n'avons pas tout bien fait. Il y a eu des échecs mais aussi des succès", a-t-il poursuivi. "Le club est revenu au plus haut niveau du football français et a disputé une finale de Ligue Europa. Après sa troisième saison complète, il retrouve la Ligue des Champions."

JHE est même allé plus loin lorsqu'il a été interrogé sur l'avenir de Steve Mandanda, Florian Thauvin et Dimitri Payet. "Bien sûr qu'ils seront là avec un maillot marseillais", a assuré l'ex-pensionnaire de Harvard. "Il y a une volonté d'être le plus compétitif possible mais sur la base d'un mode économique pérenne. On ne peut pas soutenir un investissement aussi massif pendant une période aussi longue. On entre dans une phase où les performances sportives sont prioritaires mais avec un modèle économique pérenne."

L'OM reste dans l'obligation de vendre cet été

La promesse de garder ces trois éléments est tenable. Payet et Mandanda, qui ont fêté respectivement leurs 33e et 35e anniversaires au printemps, n'ont plus la cote sur le marché et, malgré leurs salaires imposants, l'OM a plutôt intérêt à les conserver. Thauvin, quant à lui, n'a joué qu'un match la saison dernière et sa valeur marchande a logiquement chuté. A un an de la fin de son contrat, il serait plus judicieux de négocier une prolongation qu'un transfert.

Mais qu'aurait répondu Jacques-Henri Eyraud s'il avait été interrogé sur l'avenir de Boubacar Kamara (20 ans), Morgan Sanson (25 ans) ou Duje Caleta-Car (23 ans) ? Eux aussi font partie des éléments clefs de l'effectif d'André Villas-Boas, mais les chances de les voir quitter la Canebière cet été sont plus élevées que pour les trois premiers cités. Si l'OM va bien retrouver la Champions League la saison prochaine, avec tout ce que cela implique dans la constitution de son effectif, l'UEFA et son fair-play financier l'ont alerté sur l'état de ses finances (plus de 100 M€ de déficit attendus en 2019-2020), qu'il faudra rééquilibrer au plus vite. Et le meilleur moyen d'y parvenir sera bien de céder quelques-uns de ses meilleurs éléments cet été. Pas de "grandes soldes", certes, mais des ventes quand même.