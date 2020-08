Mercato - Jadon Sancho d'accord avec MU !

Manchester United vient de franchir une première étape dans le transfert, encore très hypothétique, de Jadon Sancho (20 ans, 20 buts et 20 passes toutes compétitions confondues cette saison). D'après les informations de Bild, les Red Devils ont trouvé un accord avec l'international anglais, sur les bases d'un contrat de cinq ans qui lui offrirait un salaire imposant.

Le principal écueil, pour les pensionnaires d'Old Trafford, reste de convaincre les dirigeants de Dortmund de lâcher leur attaquant, engagé jusqu'en juin 2022. Le BVB réclame toujours 120 millions d'euros, potentiellement payables en plusieurs fois, et a fixé la date du 10 août pour trouver un accord avec MU.

