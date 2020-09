Mercato - James et Allan vont passer leur visite médicale à Everton

Carlo Ancelotti va accueillir deux recrues de choix pour cette nouvelle saison ! En effet, l'entraîneur italien d'Everton devrait retrouver James Rodriguez (29 ans) et Allan (29 ans), qui vont passer leur visite médicale ce jour.

Les Toffees devraient dépenser 25 millions d'euros (+3 de bonus) pour arracher Allan au Napoli selon Sky Italia, mais tous les détails ne sont pas encore dévoilés comme la durée du contrat. Pour James, c'est l'inverse : il devrait signer trois ans mais le montant négocié avec le Real n'a pas fuité.

James Rodriguez and Allan will both undergo medicals tomorrow before completing deals to join Everton.