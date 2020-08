Mercato - James Rodriguez proche de rejoindre Everton

James Rodriguez n'entre plus dans les plans de Zinédine Zidane au Real Madrid. Cette saison le milieu offensif de 29 ans n'a disputé que 14 matches. À un an de la fin de son contrat avec les Merengue, il est proche de rejoindre la Premier League. En effet, le Colombien est à "un pas" de s'engager avec Everton selon Marca. Les négociations sont en "bonne voie" et un accord entre 25 et 30M€ devrait être trouvé.

Carlo Ancelotti, l'entraîneur des Toffes, a déjà eu le joueur sous ses ordres au Real Madrid (2014-2015) et au Bayern Munich (2017). Pour rappel, en avril dernier, la presse espagnole évoquait déjà un intérêt du coach italien pour le milieu madrilène.