Mercato - Jason Denayer évoque son avenir et une possible prolongation

L'Olympique Lyonnais a enfin lancé sa saison depuis quelques semaines. Si la bonne forme de ses attaquants a permis à l'OL d'enchainer les succès, la solidité défensive des Gones n'y est également pas pour rien. Parmi les actuels hommes forts lyonnais, Rudi Garcia peut compter sur Jason Denayer. Alors qu'il monte en puissance, le défenseur de 25 ans est courtisé par plusieurs clubs européens. Lors d'un entretien accordé au Progrès, l'international belge a évoqué son avenir et l'intérêt des Napolitains lors du dernier mercato.

"Naples cet été ? J’ai entendu ça, comme tout le monde, mais de toute façon, il n’y avait rien de vraiment concret, et je ne souhaitais pas partir. J’ai trouvé une stabilité ici que je n’avais pas ailleurs dans mes premières années en pro. Ça m’a permis de me sentir beaucoup mieux et de me développer en tant que joueur et en tant que personne. Pour l’instant, on n’a aucune discussion (au sujet d'une prolongation). On pensera à tout ça plus tard" a déclaré Jason Denayer.