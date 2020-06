Mercato - Jean II Makoun vise un retour fracassant en France !

Du haut de ses 37 ans, Jean II Makoun ne compte pas raccrocher les crampons. Mieux, le milieu de terrain, passé par Lyon et Lille, veut s'offrir un ultime challenge intéressant en visant un club de L1 ou de L2, comme il l'a expliqué à L'Equipe. "Je veux continuer à jouer et apporter mon aide et mon expérience à un club et à ses jeunes joueurs". S'il compte 300 matchs de L1 à son CV, le Camerounais semble bien loin de son meilleur niveau, lui qui a disputé sa dernière saison en 2016/2017 avec 6 matchs du côté d'Antalyaspor. Depuis 2018, il évolue dans un club situé en Chypre du Nord...

Mais il l'assure, malgré son âge avancé, il saura faire la différence et demande simplement une mise à l'essai. "Je sais que mon âge peut interpeller mais je suis sérieux. La L1 ou la L2 ? Les deux. La L2, c'est un très bon niveau. Je suis prêt à venir faire des essais pour que l'on me juge, comme un jeune qui débuterait. Mon objectif, c'est de rejouer. Je ne me dis pas qu'on doit me prendre tout de suite parce que j'ai évolué au plus haut niveau avant."