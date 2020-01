Mercato - Jean-Kévin Augustin va rejoindre le Leeds de Bielsa !

Jean-Kévin Augustin va quitter, dans les prochaines heures, l'AS Monaco et la Principauté pour traverser la Manche. L'attaquant est attendu à Leeds pour finir la saison avec Marcelo Bielsa.

Prêté par le Red Bull Leipzig pour progresser et avoir un temps de jeu plus conséquent, Jean-Kévin Augustin n'a pas réellement été servi à l'AS Monaco. Confronté à une énorme concurrence avec Wissam Ben Yedder, meilleur buteur de L1, et Islam Slimani, l'international Espoirs de 22 ans n'a marqué qu'un but, et délivré une passe décisives, en 13 apparitions depuis le début de la saison. Mécontent, l'ancien Parisien va donc quitter le Rocher dans les prochaines heures.

D'après L'Equipe, "JKA" a eu de nombreuses propositions pour se relancer cet hiver mais il aurait tranché en faveur de Leeds, en Championship. En effet, l'attaquant aurait été l'une des priorités offensives de Marcelo Bielsa afin de jouer la montée en Premier League. Et visiblement, il est difficile de dire non à El Loco et son équipe, deuxième de Championship. Malgré un temps de réflexion, Augustin a finalement décidé de dire un oui définitif à l'Argentin.

Toujours selon nos confrères, l'attaquant a étudié les autres possibilités durant ce laps de temps, à savoir Saint-Etienne, Rennes et Crystal Palace, avant de trancher, ces dernières heures, pour Leeds. Chez les Peacoks, le joueur formé à Paris devrait apporter sa vitesse, sa technique et surtout sa puissance physique dans un championnat très exigeant. Bielsa tient son renfort de poids !