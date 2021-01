Mercato - Jean Lucas a choisi où il voulait être prêté

Brest ? Nantes ? Alors que ces deux clubs étaient à la lutte pour récupérer le milieu de terrain lyonnais Jean Lucas (22 ans), le brésilien aurait fait son choix et il se porterait vers le Finistère. Le numéro 4 des Gones aurait été séduit par le discours et le projet de jeu du SB29 d'après L'Équipe. Sous contrat avec l'OL jusqu'en 2024, Jean Lucas va être prêté sans option d'achat et aura l'occasion de gagner du temps de jeu dans l'équipe d'Olivier Dall'Oglio.