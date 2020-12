Mercato - Jean Lucas plus que jamais sur le départ

Le mercato d'hiver n'a pas encore démarré mais les premiers mouvements se préparent en coulisses. C'est le cas du côté de l'Olympique Lyonnais qui commence à préparer les départs de ses joueurs indésirables dans le Rhône. Parmi les concernés, Jean Lucas arrive en tête de la liste des futurs transferts du club rhodanien.

En effet, selon les informations de Téléfoot, le milieu de terrain brésilien de 22 ans est plus que jamais sur le départ. Ses dirigeants lui cherchent une porte de sortie et en attendant un possible prêt qui est l'option privilégiée par le club et le joueur, Jean Lucas a été autorisé à rentrer chez lui au Brésil.