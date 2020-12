Mercato - Jean Lucas vers Brest !

En manque de temps de jeu à l'Olympique Lyonnais, Jean Lucas (22 ans) se dirigerait vers un départ en prêt. Cet été, la piste menant le milieu de terrain brésilien vers Brest avait déjà été évoqué et pourrait bien se concrétiser dans les prochains jours selon Ouest-France. Le journal a d'ailleurs recueilli le témoignage de Grégory Lorenzi à propos du mercato. Le directeur sportif du SB29 a confirmé être à la recherche d'un milieu.

"Il faut recruter un joueur supplémentaire dans ce secteur-là. La saison est longue, il y aura enchaînement de matchs, des blessures et des suspensions possibles. Et on est encore fragile sur ce poste. Trouver le joueur qui corresponde à ce qu’on veut n’est pas simple. Dans le contexte actuel, on ne pourra investir. Ce sera donc un prêt, peut-être avec option d’achat", a expliqué Lorenzi.