Mercato - Jean-Michel Aulas envoie un message fort à Depay

Ce n'est plus un secret, Memphis Depay rêve de rejoindre le FC Barcelone et fait tout son possible pour pouvoir porter le maillot des Blaugrana. Si selon les informations de Mundo Deportivo, l'international néerlandais s'est déjà mis d'accord contractuellement avec le club catalan et devrait signer au Barça cet été à la fin de son contrat, Jean-Michel Aulas espère toujours le voir rester à Lyon.

En effet, le président de l'Olympique Lyonnais n'a jamais caché sa volonté de voir son capitaine prolonger à l'OL. Sur son compte Twitter, il a une nouvelle fois lancé un appel du pied à l'attaquant de 26 ans en lui rappelant qu'il pouvait rester tant qu'il le souhaitait.