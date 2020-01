Mercato - Jean-Philippe Mateta à Naples, ça brûle (info Madein)

Jean-Philippe Mateta à Naples, ça brûle ! L'attaquant, d'accord avec les Italiens sur les bases d'un futur contrat longue durée, doit désormais attendre un accord avec Mayence. Les Napolitains sont prêts à offrir un chèque, ainsi qu'un joueur en contrepartie.

Dans le football, et en particulier au cours du mercato, la vérité du jour n'est pas forcément celle du lendemain. Et c'est aussi le cas pour Jean-Philippe Mateta. Courtisé par de très nombreux clubs dont le FC Séville, en vue d'un transfert l'été prochain, l'attaquant français de 22 ans pourrait finalement plier bagages en cette fin du mois de janvier. L'international Espoirs Français, qui revient d'une longue blessure au ménisque (2 buts inscrits en 236 minutes de jeu), aurait cédé aux sirènes du Napoli.

Comme révélé par L'Equipe ce dimanche, l'ancien Lyonnais serait la cible prioritaire du club de Gattuso pour renforcer son attaque dans ces ultimes jours du mercato. D'après nos informations, le club italien va entrer en contact avec Mayence, avec qui Mateta est sous contrat jusqu'en 2023, aujourd'hui pour demander une rencontre formelle et évoquer ce potentiel transfert. L'attaquant, de son côté, a clairement fait part de ses envies d'ailleurs et la double confrontation des Napolitains face au Barça en Ligue des Champions est un argument de poids pour son départ.

Si le timing reste serré pour boucler le transfert, Naples serait prêt à céder un joueur en plus d'un chèque pour faire craquer le club allemand. Mayence, en lutte pour le maintien, aurait -pour le moment- refusé les différents noms proposés par les Italiens. Recrue la plus chère de l'histoire de Mainz, Mateta pourrait également devenir la plus grosse vente puisque son prix est estimé à 22 millions d'euros selon Transfermarkt. Un transfert qui devrait s'articuler autour de ce prix, puisque l'écurie allemande réclamait 30M d'euros l'été dernier, avant sa blessure. Du côté des négociations entre les Napolitains et l'attaquant, les bases d'un contrat longue durée auraient été fixées à la suite de discussions extrêmement avancées entre les dirigeants et l'entourage du joueur. Naples doit désormais trouver un terrain d'entente avec son homologue pour espérer se renforcer en attaque, d'autant plus que Llorente est annoncé partant...