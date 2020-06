Mercato - Jérémy Ménez est arrivé à la Reggina

Promue en Serie B (deuxième division italienne), la Reggina avait officialisé il y a trois jours l'arrivée de Jérémy Ménez. Ce vendredi, l'ancien international français (24 sélections, 2 buts) est arrivé en Calabre. Après sept mois en montagnes russes au Paris FC, qui est parvenu à sauver sa place en Ligue 2 suite à l'arrêt du football en France, l'attaquant de 33 ans va donc découvrir un troisième club italien. Suite à ses expériences à la Roma (2008-2011), et au Milan AC (2014-2016), le natif de Longjumeau va défendre les couleurs de la Reggina.

Et cette journée ensoleillée de vendredi était l'occasion pour Ménez, arrivé dans la ville de Reggio de Calabre en catamaran depuis Catane, de poser avec ses nouvelles couleurs. "Le rapport humain est très important pour moi", explique le joueur formé à Sochaux. "Après le rendez-vous avec le président Gallo, j'étais certain de venir ici. Je suis heureux de revenir en Italie et maintenant, j'espère bien figurer. Je suis venu ici pour la chaleur des tifosi, la passion qu'a la football italien et je suis très content de repartir de la Reggina, on a tant de choses à faire. Je suis physiquement en forme, l'interruption m'a beaucoup aidé. Je donnerai tout pour satisfaire les supporters."