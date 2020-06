Mercato - Jérémy Ménez va retrouver l'Italie !

Libre de tout contrat depuis son départ du Paris FC (Ligue 2), Jérémy Ménez (33 ans) va retrouver l'Italie et découvrir le dixième club de sa carrière. Selon plusieurs sources transalpines, l'attaquant français va rejoindre la Reggina, formation fraîchement promue en Serie B. Passé par l'AS Roma (2008-2011) et l'AC Milan (2014-2016), l'international tricolore (24 sélections, 2 buts) va parapher un contrat portant sur trois saisons en faveur du club calabrese, soit jusqu'au 30 juin 2023.

