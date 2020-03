Mercato - John Terry milite pour le transfert de Sancho à Chelsea

Revenu à Chelsea l'été dernier pour endosser le costume d'entraîneur, Frank Lampard a prouvé cette saison qu'il compte donner de l'importance et de la confiance aux jeunes. Tammy Abraham, Mason Mount, Billy Gilmour, Reece James, le technicien anglais n'a pas peur de lancer les jeunes pousses au plus haut niveau. A Dortmund, un autre jeune anglais fait parler de lui cette saison : Jadon Sancho. Auteur de 14 buts et 16 passes décisives en 23 matchs de Bundesliga cette saison, l'ancien Citizen impressionne dans la Ruhr.

Son talent éclabousse l'Europe et de plus en plus de clubs s'intéressent de près à son profil. Ancienne gloire de Chelsea, John Terry a d'ailleurs confié à l'Evening Standard que les Blues seraient bien inspirés de recruter le joueur des Three Lions. "Nous avons parlé au début de la saison sur le bonheur de voir Tammy et Mason intégrer l’équipe première et ils ont montré qu’ils étaient capables de jouer. Je pense que Sancho est l’un des meilleurs jeunes joueurs du monde en ce moment, donc il serait une réelle plus-value pour l’équipe de Chelsea" a-t-il commenté.