Mercato - Jonas Omlin priorité de Montpellier, mais...

Bis repetita à Montpellier. Comme l'année passée après le départ de Benjamin Lecomte à Monaco, la quête d'un nouveau gardien s'avère complexe pour le MHSC. Michel Der Zakarian, qui aurait souhaité accueillir le successeur de Geronimo Rulli le plus tôt possible, doit prendre son mal en patience et débutera probablement sa campagne de matchs amicaux, le 25 juillet à Sète, avec Dimitry Bertaud dans les buts. La raison de ce retard est simple. Jonas Olmin, priorité du club au poste selon L'Equipe, n'a pas terminé sa saison avec le FC Bâle, toujours engagé en Ligue Europa (8e de finale retour le 6 août contre Francfort, victoire 0-3 à l'aller). Difficile, donc, de l'imaginer rallier l'Hérault avant cette date, voire même avant le final 8 (début le 10 août), et donc à temps pour disputer la 1ère journée de Ligue 1, le week-end du 23 août face à Lyon. D'autant que le gardien suisse de 26 ans, s'il s'est dit intéressé par le projet montpelliérain et ne représenterait pas un énorme coût pour la Paillade (Bâle réclamerait environ 5 M€), donnerait sa priorité à un départ en Bundesliga et attendrait donc que des clubs allemands se positionnent.

En cas d'échec, Montpellier disposerait d'autres pistes en Suisse, soufflées par son entraîneur des gardiens Teddy Richert. Elles mènent à David von Ballmoos (25 ans, Young Boys de Berne) et à Jérémy Frick (27 ans, Servette de Genève). En France, le CV de Benoît Costil (33 ans, Bordeaux) aurait été envoyé par son agent, tandis que Der Zakarian a confié mercredi soir être attentif à la situation de Stéphane Ruffier (33 ans) à St-Etienne.