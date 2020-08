Mercato - Jonathan David au LOSC, c'est pour demain !

En ce lundi soir, L'Equipe confirme la bonne nouvelle : Jonathan David (20 ans) va bel et bien rejoindre le Lille OSC. Les dirigeants nordistes et leurs homologues de La Gantoise ont effectivement trouvé un accord estimé à 27 millions d'euros (hors bonus) pour le transfert de l'attaquant canadien. Ce dernier passera sa visite médicale au Domaine de Luchin mardi matin et signera, ensuite, son bail de cinq ans.