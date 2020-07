Mercato - Jonathan David veut rejoindre le LOSC

Alors que Victor Osimhen devrait prochainement s'engager à Naples, le LOSC s'active déjà pour lui trouver un successeur. Et comme annoncé depuis plusieurs semaines, un nom semble plus que jamais en bonne voie pour rallier le nord de la France. Il s'agit de Jonathan David (20 ans). Révélation de la Gantoise (18 buts, 8 passes décisives), l'attaquant canadien n'a pas hésité à afficher ses ambitions pour le mercato 2020 à L'Equipe.

"Oui, je veux venir à Lille", affirme l'ancien joueur d'Ottawa. "J'ai fait une très bonne saison. Pour moi, la prochaine étape, c'est la Ligue 1. Et le projet sportif du LOSC est top. C'est une très bonne équipe en France. Le club dit vouloir me garder ou être prêt à me vendre pour un prix qui ne me paraît pas envisageable compte tenu de la situation liée au coronavirus. C'est surtout ça qui complique les négociations. Pourtant, j'ai exprimé clairement que je voulais partir à Lille. Ils m'avaient dit qu'ils ne me bloqueraient pas." Le LOSC semble donc avoir plus que jamais la mainmise sur le dossier David.