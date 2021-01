Mercato - Jordan Amavi en partance pour Leeds United

Avec les arrivées d'Arkadiusz Milik et Pol Lirola ainsi que le départ de Morgan Sanson, l'Olympique de Marseille l'un des clubs les plus actifs sur ce mercato d'hiver. En attendant la signature de Franco Tongya dans les prochaines heures et celle de Marley Aké du côté de la Juventus, le club phocéen travaille également pour tenter de récupérer quelques indemnités de transfert sur ses joueurs en fin de contrat à la fin de la saison.

Ce serait le cas de Jordan Amavi qui conserve un belle côte en Angleterre après son passage à Aston Villa. Le latéral gauche olympien est actuellement pisté par le Leeds United de Marcelo Bielsa et il pourrait rejoindre rejoindre les Peacocks dans les prochains jours selon les informations de Canal +. Si un départ du défenseur de 26 ans serait un coup dur sportivement pour André Villas-Boas, la direction olympienne serait prête à le sacrifier afin de voir un peu d'argent rentrer dans les caisses dans une période très compliquée économiquement pour le club.