Mercato - Jorge Sampaoli voudrait retrouver Arturo Vidal à l'OM !

Nommé entraîneur de l'OM vendredi soir, Jorge Sampaoli doit arriver ce mardi à Marseille pour prendre ses marques à la Commanderie. Alors qu'il n'a pas dirigé le moindre entraînement ni même rencontré les joueurs, l'entraîneur argentin aurait déjà une idée pour le prochain mercato d'été.

À en croire le média TyC Sports, Sampaoli souhaiterait convaincre Arturo Vidal de le rejoindre à l'OM ! Le milieu de terrain de 33 ans, sous contrat avec l'Inter jusqu'en juin 2022, connait bien l'entraîneur puisqu'ils ont déjà travaillé ensemble avec le Chili, entre 2013 et 2016. Sampaoli voudrait ainsi renforcer l'équipe avec un joueur qui connait déjà sa méthode de travail et pourrait donc servir d'exemple au reste du groupe. À l'Inter, l'ex-Barcelonais a des prestations en dent de scie et Antonio Conte ne s'opposerait pas à son départ.