Mercato - José Mourinho jette un froid concernant Dele Alli au PSG

Présent en conférence de presse cet après-midi, José Mourinho a fait un point sur le cas Dele Alli. L'entraîneur des Spurs entend bien conserver le milieu offensif anglais malgré l'intérêt pressant du Paris Saint-Germain.

"Est-ce qu'il sera toujours là à la fermeture du mercato? Je m'y attends. Je dis depuis le début du mercato que je ne m'attends à aucun départ, et aucune arrivée. Nous sommes le 27 janvier, il reste peu de temps avant la fin, je ne crois pas qu'il va se passer quoi que ce soit. Mais tout reste possible. Le football, c'est le football. Quand le mercato est ouvert, parfois des choses inattendues se produisent. Mais je ne m'y attends pas." a-t-il déclaré.