Mercato - Julien Stéphan annonce le départ de Georginio Gutter

Le mercato d'hiver est ouvert depuis maintenant plusieurs semaines et si certains clubs sont à la recherche de nouveaux éléments pour se renforcer, d'autres profitent de cette période pour négocier la prolongation de leurs joueurs bientôt en fin de contrat. C'est le cas de Georginio Rutter qui sera libre au mois de juin prochain. Mais les discussions entre le joueur et les dirigeants rennais n'ont pas abouti sur un accord. Le jeune attaquant de 18 ans devrait donc soit être transféré avant le 1er février, soit quitter libre Rennes cet été.

"La direction communiquera en temps et en heure là-dessus mais les derniers signaux ne sont pas positifs, je le regrette, forcément. Chacun est libre de ses choix, on a en tout cas tout tenté pour séduire, charmer, et présenter tous les arguments possibles et imaginables pour la saison prochaine et la suite de la collaboration. Il semblerait qu'il ait fait un autre choix" a déclaré le technicien breton.