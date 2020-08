Mercato - Juve : une résiliation de contrat pour Higuain ?

Gonzalo Higuain a probablement vécu sa dernière saison sous le maillot de la Juventus. Malgré ses 8 buts et 4 passes décisives en 32 matchs de Serie A la saison passée, la Vieille Dame songerait à résilier sa dernière année de contrat d'après les dernières informations de la Gazzetta dello Sport. Le but étant pour le club turinois, très touché d'un point de vue financier par la crise sanitaire, de réaliser des économies sur son salaire conséquent (7,5 millions d'euros). Nos confrères transalpins ajoutent que l'attaquant pourrait suivre Blaise Matuidi et prendre la direction de la Major League Soccer.