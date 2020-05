Mercato - Juve/Barça : la durée du contrat proposé à Pjanic est connue

Arrivé dans le Piémont à l'été 2016 en provenance de l'AS Roma, Miralem Pjanic (30 ans, 32 matches et 3 buts toutes compétitions confondues cette saison) vit peut-être ses derniers moments sous les couleurs de la Juventus Turin. En effet, malgré un contrat courant encore jusqu'au 30 juin 2023, le milieu de terrain bosnien pourrait être cédé au cours du mercato estival pour permettre à la Vieille Dame d'alléger sa masse salariale et donner ainsi un peu d'air à ses finances en cette période de crise sanitaire.

Selon Sport, quotidien catalan, rappelons-le, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais pourrait poursuivre sa carrière avec le FC Barcelone. Le média annonce qu'un bail de quatre ans attend Miralem Pjanic en Catalogne et que tout serait déjà bouclé entre le Bosnien et le Barça, confirmant ainsi les dernières informations de la presse transalpine. Il ne manquerait donc plus qu'un accord entre les deux clubs, qui discutent depuis plusieurs jours sur un potentiel échange impliquant plusieurs joueurs.