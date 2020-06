Mercato - Juventus : Aaron Ramsey déjà sur le départ ?

Un an seulement après son arrivée dans le Piémont, Aaron Ramsey (29 ans, 15 matches en Serie A cette saison, 3 buts et 1 passe décisive) pourrait déjà quitter la Juventus Turin. Selon The Sun, les Bianconeri, économiquement impactés par la crise liée à la pandémie de coronavirus, souhaitent alléger leur masse salariale et le milieu de terrain gallois, sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, serait sur le départ. Le média anglais précise que l'ancien joueur des Gunners d'Arsenal, a été proposé en Premier League, notamment à Tottenham. Reste désormais à savoir si les Spurs seront intéressés par un élément de qualité, certes, mais au salaire colossal (887 000 € par mois).