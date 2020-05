Mercato - Juventus : Buffon et Chiellini vont prolonger, c'est confirmé !

Ce n'est pas encore officiel, mais c'est tout comme : en fin de contrat au 30 juin avec la Juventus Turin, Gianluigi Buffon (42 ans) et Giorgio Chiellini (35 ans) seront toujours dans l'effectif des Bianconeri la saison prochaine. Fabio Paratici, le directeur sportif du club piémontais, a confirmé les deux bonnes nouvelles en ce dimanche : "Buffon et Chiellini resteront et feront toujours partie de notre équipe l'année prochaine. Ils vont bientôt signer un nouveau contrat", a lancé le dirigeant turinois sur Sky Italia, et de préciser également que les négociations pour prolonger Paulo Dybala étaient en bonne voie.