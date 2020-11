Mercato - Juventus : Cristiano Ronaldo n'aurait pas l'intention de bouger

Pas un jour ne passe, pratiquement, sans que la question de l'avenir proche de Cristiano Ronaldo (35 ans) ne vienne sur la table. Régulièrement associé au Paris Saint-Germain ou même à son ancien club de Manchester United, l'attaquant de la Juventus Turin (4 matches joués en Serie A cette saison, 6 buts) ne devrait pas quitter le Piémont de sitôt.

Selon les informations rapportées par Manu Sainz, proche de l'ancien joueur du Real Madrid et journaliste pour le quotidien AS, l'international lusitanien (168 sélections, 102 buts) se plaît énormément chez les Bianconeri et compte bien aller, au minimum, jusqu'au terme de son contrat (30 juin 2022) aux abords de l'Allianz Stadium. Une bonne nouvelle pour les supporters de la Vieille Dame.