Mercato - Juventus : Haaland trop gourmand ?

Où Erling Haaland posera-t-il ses bagages pour poursuivre sa carrière ? A l'heure actuelle, une seule chose est quasi-certaine : le buteur norvégien ne devrait plus évoluer au RB Leipzig en seconde partie de saison. Et pour cause, le jeune attaquant de 19 ans a l'embarras du choix quant à sa future destination. Un temps cités parmi les courtisans, le Borussia Dortmund ainsi que le RB Leipzig semblent avoir pris du retard dans les négociations et ce sont désormais Manchester United et la Juventus Turin qui semblent être les mieux placés pour enrôler le joueur.

Que ce soit outre Manche ou de l'autre côté des Alpes, les différents médias assurent qu'un accord de principe existe avec les clubs. Mais à en croire les dernières informations révélées par Tuttosport ce samedi, la balance pencherait du côté de la Vieille Dame. Selon le média transalpin, les négociations entre Mino Raiola et l'entourage proche du joueur sont en bonne voie et la Juventus pourrait s'acquitter des 30 millions d'euros nécessaires pour lever la clause libératoire du jeune buteur, comme cela a été indiqué ces derniers jours. Toutefois, la question du salaire pose encore problème. Erling Haaland attend 8M€ annuels, un montant que les dirigeants turinois n'ont pas encore accepté de payer.