Mercato - Juventus : Khedira scelle son avenir

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2021, Sami Khedira (33 ans, 17 matchs toutes compétitions confondues cette saison) compte bien aller au terme de son engagement sous les couleurs de la Juventus Turin. C'est, en tout cas, ce que le milieu de terrain allemand a assuré à l'occasion d'un live sur le réseau social Instagram.

"Mon contrat avec la Juventus expire en 2021. Je me sens très bien en Italie et à la Juve. J'ai trouvé une équipe très forte et j'ai encore faim de victoires. Je ne vois aucune raison de changer d'équipe et de penser à d'autres défis. Je suis très content de la Juventus et de Turin", a indiqué le Champion du Monde 2014.