Mercato - Juventus : le papa de Gonzalo Higuain réfute l'idée d'un départ

Dernièrement, la presse italienne évoquait la possibilité que Gonzalo Higuain ne revienne pas en Italie en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Sur les ondes de LM Neuquen, le papa de l'attaquant de 32 ans (5 buts et 4 passes décisives en 23 matches de Serie A cette saison) est sorti du silence pour rétablir sa vérité. Selon Jorge Higuain, son fils ira au bout de son contrat avec la Juventus Turin, qui expire au 30 juin 2021.

"Rien de ce qui a été dit dernièrement n'est vrai", a-t-il lancé en préambule de son intervention en réponse aux très nombreuses rumeurs de départ visant son fils, actuellement confiné en Argentine auprès de ses proches. "Gonzalo va rester à la Juventus parce qu'il a toujours un contrat d'un an et le respectera", a-t-il ensuite assuré, et de préciser : "Il attendra l'expiration du contrat et prendra une décision à ce moment-là pour son avenir".