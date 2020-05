Mercato - Juventus : les confessions de Gonzalo Higuain sur son avenir

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2021 dans le Piémont, Gonzalo Higuain (32 ans, 35 matches disputés toutes compétitions confondues cette saison, 8 buts) devrait aller au bout de son engagement à la Juventus Turin. Ensuite, l'attaquant international argentin (75 sélections, 32 buts) pourrait boucler la boucle à River Plate, le club où il s'était révélé avant son départ pour l'Europe. C'est, en tout cas, ce que le principal intéressé a confié au média TyC Sports.

"Je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir. Pour l'instant, je ne pense qu'à la Juve, mais tout le monde aimerait jouer dans l'équipe de Gallardo. C'est un club qui m'a tout donné, qui m'a offert la possibilité de grandir pour me montrer pour ensuite être acheté par le Real Madrid", a indiqué l'ancien avant-centre de Chelsea, et de conclure : "Gallardo a attiré l'attention de tout le monde et l'a mérité. Je pense retourner à River Plate pour prendre ma retraite".