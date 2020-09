Mercato - Juventus : Luis Suarez a appelé Giorgio Chiellini !

En discussions avec la Juventus Turin, qui lui propose un contrat de trois ans, Luis Suarez attend que le FC Barcelone résilie son contrat pour prendre une décision sur son avenir, alors que le PSG et l'Atlético sont également intéressés. Pendant ce temps, l'attaquant uruguayen (33 ans) ne manque pas de récolter quelques informations sur le club piémontais et pour ce faire, d'après la Gazzetta dello Sport, il a contacté un certain Giorgio Chiellini. On se souvient qu'à la Coupe du Monde 2014, Suarez s'était fait exclure pour avoir mordu à l'épaule le défenseur italien, avant d'écoper d'une suspension de neuf matchs par la FIFA.