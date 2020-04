Mercato - Juventus : une prolongation à venir pour Buffon

En fin de contrat au 30 juin, Gianluigi Buffon (42 ans) ne va pas encore raccrocher ses crampons. Selon les informations du Corriere della Sera, le gardien de but italien compte poursuivre sa carrière, et ce sera bel et bien sous les couleurs de la Juventus Turin.

Nos confrères transalpins expliquent que le dernier rempart des Bianconeri va prolonger son contrat dans le Piémont pour une saison supplémentaire, soit jusqu'au 30 juin 2021. Cette saison, l'ancien portier du Paris Saint-Germain a pris part à 11 rencontres toutes compétitions confondues.